Moradora da região cai em golpe na internet e perde mais de R$ 11 mil

Uma moradora de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, compareceu ao destacamento da Polícia Militar (PM) na sexta-feira (28), após ser vítima de fraude eletrônica. Ela teve um prejuízo de mais de R$ 11 mil.

Segundo relato da vítima aos policiais, na terça-feira (24), ela recebeu uma mensagem em seu telefone celular informando que uma compra no valor de R$ 1.599,99 havia sido efetuada em uma empresa por meio do Banco Nubank. A mensagem orientava que, caso não fosse confirmada a compra, deveria entrar em contato para contestá-la.

Diante da situação, ela seguiu as instruções da mensagem e entrou em contato com um homem que se apresentou como funcionário do Banco Nubank. O suposto funcionário a orientou a acessar o aplicativo Nubank, aumentar o limite do cartão de crédito e realizar um Pix no valor de R$ 3.466,00 como forma de proteção para a conta, para evitar que a situação se repita. A transferência foi realizada para uma conta desconhecida no PagSeguro.



Após a primeira transferência, o golpista transferiu a ligação para um segundo indivíduo, também se apresentando como funcionário do Nubank. Ele orientou a vítima a acessar o aplicativo do FGTS e realizar a simulação de um empréstimo como garantia de que ela receberia o dinheiro da suposta compra.

Mais uma vez, a mulher seguiu as instruções, e utilizando seu FGTS, efetuou um empréstimo no valor de R$ 8.401,00, que foi enviado para um terceiro indivíduo também no Pagseguro. Após as duas transferências, os golpistas garantiram à vítima que a situação foi resolvida.

Entretanto, na quinta-feira (26) a mulher percebeu valores atípicos na fatura do seu cartão de crédito. Ao tentar entrar em contato novamente com os supostos funcionários do Nubank, eles não retornaram as ligações.

Diante dessa situação, a mulher buscou ajuda junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nubank, que informaram que possivelmente se tratava de um golpe. Ambas as instituições se comprometeram a tentar cancelar as transferências via Pix e o empréstimo realizado

