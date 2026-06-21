Moradora aciona PM após ex-convivente invadir residência em São João do Ivaí

Uma ocorrência de violação de domicílio terminou com a prisão de um homem na madrugada deste domingo (21), em São João do Ivaí. Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou na casa da ex-convivente sem autorização, recusou-se a deixar o imóvel e causou tumulto.

A equipe policial foi acionada por volta das 4h37 para atender a situação na Rua Salvador Guerra. No local, a moradora relatou que o ex-convivente já havia sido retirado anteriormente, mas voltou à residência em visível estado de alteração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem com mandado em aberto é preso com cocaína em Grandes Rios

De acordo com a PM, o homem entrou novamente no imóvel sem permissão e permaneceu no local mesmo após os pedidos para que saísse. Diante da situação, a vítima manifestou interesse em representar pelo fato.

Ainda conforme o boletim, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. No entanto, ele resistiu ativamente à abordagem, o que exigiu o uso de técnicas de contenção e algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio envolvido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, o homem foi levado ao destacamento da Polícia Militar. No local, foram confeccionados o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado relacionados à violação de domicílio.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











