Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Moradora aciona PM após ex-convivente invadir residência em São João do Ivaí

Homem entrou na residência sem autorização, recusou-se a sair e acabou preso após resistir à abordagem da PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 09:28:47 Editado em 21.06.2026, 09:28:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Moradora aciona PM após ex-convivente invadir residência em São João do Ivaí
Autor A equipe policial foi acionada na madrugada por volta das 4h37 - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma ocorrência de violação de domicílio terminou com a prisão de um homem na madrugada deste domingo (21), em São João do Ivaí. Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou na casa da ex-convivente sem autorização, recusou-se a deixar o imóvel e causou tumulto.

A equipe policial foi acionada por volta das 4h37 para atender a situação na Rua Salvador Guerra. No local, a moradora relatou que o ex-convivente já havia sido retirado anteriormente, mas voltou à residência em visível estado de alteração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem com mandado em aberto é preso com cocaína em Grandes Rios

De acordo com a PM, o homem entrou novamente no imóvel sem permissão e permaneceu no local mesmo após os pedidos para que saísse. Diante da situação, a vítima manifestou interesse em representar pelo fato.

Ainda conforme o boletim, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. No entanto, ele resistiu ativamente à abordagem, o que exigiu o uso de técnicas de contenção e algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio envolvido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, o homem foi levado ao destacamento da Polícia Militar. No local, foram confeccionados o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado relacionados à violação de domicílio.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agressão doméstica crime contra a propriedade POLICIA MILITAR prisão em flagrante são joão do ivai segurança pública Violação de domicilio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV