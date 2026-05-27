Morador relata tiros e movimentação suspeita em sítio de Rio Branco do Ivaí

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Um morador da área rural de Rio Branco do Ivaí acionou a Polícia Militar na noite de terça-feira (26) após perceber movimentações suspeitas em seu sítio.

Segundo o boletim da PM, o homem relatou que, nos últimos dias, pessoas teriam sido vistas iluminando a propriedade com lanternas durante a noite.

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Na data da ocorrência, o morador estava fora da residência, mas acompanhava as imagens das câmeras de monitoramento. Durante a observação, ele afirmou ter percebido movimentações suspeitas e ouvido disparos de arma de fogo.

Diante da denúncia, policiais realizaram buscas nas áreas interna e externa da propriedade rural. Nenhuma irregularidade foi encontrada.

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O morador contou ainda que já foi vítima de furto anteriormente. Na ocasião, diversos objetos foram levados do sítio, incluindo uma arma de fogo.

Após orientações, a Polícia Militar registrou a ocorrência e encerrou o atendimento.

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