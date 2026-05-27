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DISPARO DE ARMA DE FOGO

Morador relata tiros e movimentação suspeita em sítio de Rio Branco do Ivaí

PM realizou buscas em um sítio após denúncia de pessoas usando lanternas e supostos disparos durante a noite

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 11:15:38 Editado em 27.05.2026, 11:15:35
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Morador relata tiros e movimentação suspeita em sítio de Rio Branco do Ivaí
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência em um sítio em Rio Branco do Ivaí - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um morador da área rural de Rio Branco do Ivaí acionou a Polícia Militar na noite de terça-feira (26) após perceber movimentações suspeitas em seu sítio.

Segundo o boletim da PM, o homem relatou que, nos últimos dias, pessoas teriam sido vistas iluminando a propriedade com lanternas durante a noite.

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LEIA MAIS: Polícia atende ocorrência de ameaça com facão em São João do Ivaí

Na data da ocorrência, o morador estava fora da residência, mas acompanhava as imagens das câmeras de monitoramento. Durante a observação, ele afirmou ter percebido movimentações suspeitas e ouvido disparos de arma de fogo.

Diante da denúncia, policiais realizaram buscas nas áreas interna e externa da propriedade rural. Nenhuma irregularidade foi encontrada.

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O morador contou ainda que já foi vítima de furto anteriormente. Na ocasião, diversos objetos foram levados do sítio, incluindo uma arma de fogo.

Após orientações, a Polícia Militar registrou a ocorrência e encerrou o atendimento.

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câmeras de monitoramento furto em propriedade movimentações suspeitas ocorrências policiais Rio Branco do Ivaí Segurança Rural
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