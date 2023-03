Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Morador registra luz misteriosa no céu de Novo Itacolomi, nesta quinta (23)

Um morador de Novo Itacolomi registrou uma luz misteriosa no céu de Novo Itacolomi, na noite desta quinta-feira (23). Quem registrou o ponto de luz foi o assessor de comunicação da cidade, Edilson, que estava em sua chácara localizada na zona rural, na região do Bairro Marrecas.

continua após publicidade .

Ele estava acompanhado de pessoas da Igreja Assembleia de Deus, que foram para um momento de oração, quando a luz apareceu. De acordo com Edilson, eles já haviam observado luzes no céu em outras ocasiões, algumas vezes se movendo rapidamente em direção às cidades vizinhas, como Borrazópolis, Cruzmaltina e Faxinal.

-LEIA MAIS: Luz misteriosa é vista no céu e intriga moradores da região; veja

continua após publicidade .

O vídeo capturado pelo celular do assessor não tem boa qualidade, mas mostra um ponto de luz em movimento. As pessoas que estavam presentes ficaram admiradas, mas não conseguiram decifrar o que é.

As informações são do Blog do Berimbau.

Veja o vídeo feito por Edilson:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News