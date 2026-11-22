





Um "condomínio" formado por ninhos de guaxe (Cacicus haemorrhous) chamou a atenção de moradores de Novo Itacolomi, no Paraná. A cena, registrada nos galhos de uma árvore sibipiruna, foi gravada em vídeo por um leitor e encaminhada ao TNOnline. A estrutura coletiva atrai a curiosidade principalmente pelo formato peculiar dos abrigos, que se assemelham a bolsas ou sacos pendurados, uma característica fundamental para a sobrevivência da espécie.

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A arquitetura complexa é, na verdade, uma eficiente estratégia de proteção para os ovos e filhotes. As bolsas costumam ser tecidas e instaladas propositalmente nas pontas de galhos altos e finos. Essa escolha de engenharia dificulta a chegada de predadores terrestres, como as cobras, que não conseguem sustentar o peso nas extremidades da árvore. Além disso, o próprio formato fechado do ninho atua como um esconderijo, ocultando o interior da visão de aves predadoras, a exemplo de tucanos e corujas.

Para garantir ainda mais segurança, os guaxes adotam o comportamento de nidificar em colônias. Agrupados na mesma árvore ou em uma mesma área, os pássaros formam uma rede de vigilância onde vários indivíduos ajudam a monitorar o território simultaneamente. Outra tática comum utilizada para despistar ataques é a construção de ninhos novos próximos a estruturas antigas e já vazias, o que acaba confundindo os invasores em busca de presas.

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A engenharia da ave, no entanto, vai além da localização e do formato alongado, contando com armadilhas internas para enganar os inimigos. Segundo o biólogo Fernando Felippe, a estrutura impressiona pelos detalhes voltados à segurança. "O ninho dele é desse jeito, na verdade, tem até duas portinhas. Uma é uma portinha falsa e a outra é onde fica o filhote", afirma o especialista, destacando o nível de complexidade da construção natural.