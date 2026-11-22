Morador registra 'condomínio' de guaxes em árvore de Novo Itacolomi; assista
Estruturas em forma de saco ficam nas pontas dos galhos de uma sibipiruna
Morador registra 'condomínio' de guaxes em árvore de Novo Itacolomi tnonline
Um "condomínio" formado por ninhos de guaxe (Cacicus haemorrhous) chamou a atenção de moradores de Novo Itacolomi, no Paraná. A cena, registrada nos galhos de uma árvore sibipiruna, foi gravada em vídeo por um leitor e encaminhada ao TNOnline. A estrutura coletiva atrai a curiosidade principalmente pelo formato peculiar dos abrigos, que se assemelham a bolsas ou sacos pendurados, uma característica fundamental para a sobrevivência da espécie.
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A arquitetura complexa é, na verdade, uma eficiente estratégia de proteção para os ovos e filhotes. As bolsas costumam ser tecidas e instaladas propositalmente nas pontas de galhos altos e finos. Essa escolha de engenharia dificulta a chegada de predadores terrestres, como as cobras, que não conseguem sustentar o peso nas extremidades da árvore. Além disso, o próprio formato fechado do ninho atua como um esconderijo, ocultando o interior da visão de aves predadoras, a exemplo de tucanos e corujas.
Para garantir ainda mais segurança, os guaxes adotam o comportamento de nidificar em colônias. Agrupados na mesma árvore ou em uma mesma área, os pássaros formam uma rede de vigilância onde vários indivíduos ajudam a monitorar o território simultaneamente. Outra tática comum utilizada para despistar ataques é a construção de ninhos novos próximos a estruturas antigas e já vazias, o que acaba confundindo os invasores em busca de presas.
A engenharia da ave, no entanto, vai além da localização e do formato alongado, contando com armadilhas internas para enganar os inimigos. Segundo o biólogo Fernando Felippe, a estrutura impressiona pelos detalhes voltados à segurança. "O ninho dele é desse jeito, na verdade, tem até duas portinhas. Uma é uma portinha falsa e a outra é onde fica o filhote", afirma o especialista, destacando o nível de complexidade da construção natural.