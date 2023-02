Morador pesca tambaqui com quase 30 Kg em lago do Paraná

Da Redação

Um morador de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, região norte do Paraná, ficou surpreso com o tamanho do peixe que conseguiu fisgar nesta quarta-feira, 22, no lago municipal da cidade. O peixe, um tambaqui, que deu trabalho para sair da água, pesou 27,5 quilos, o maior já pescado na cidade, segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Olacir Tavares.

“O tambaqui é um peixe comum aqui no lago, muitos já foram pescados, mas esse, sem dúvidas, foi o maior já registrado na cidade”, disse.

O pescador, dono da “proeza” se chama Aguinaldo, conhecido como "Guina". A reportagem tentou falar com ele, mas não conseguiu contato.

Quem aparece na foto segurando o peixe é Soni Almeida, comerciante e amigo do pescador sortudo. Almeida conta que foi ele quem ajudou a retirar o tambaqui da água e por isso, foi registrado na foto.

fonte: Reprodução O peixe, que deu trabalho para sair da água, pesou 27,5 quilos

“O Guina estava pescando ao lado de um pequeno comércio que eu tenho no lago, por isso, eu acabei ajudando a retirar o peixe da água. O prefeito libera a pescaria em algumas datas especiais, como a quaresma, para a população da cidade, e desta vez, meu amigo Guina foi contemplado com esse tambaqui”, contou Almeida.

A foto do tambaqui foi compartilhada nas redes sociais e está fazendo o maior sucesso entre os internautas.

A espécie

O tambaqui (nome científico: Colossoma macropomum), também chamado de pacu vermelho, é um peixe de água doce e de escamas com corpo romboidal, nadadeira adiposa curta com raios na extremidade; dentes molariformes e rastros branquiais longos e numerosos. Boca prognata pequena e forte com dentes molariformes. Sua espécie é distribuída na Região Norte, além dos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

