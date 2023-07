Morador do Vale perde R$ 3,3 mil após bandido se passar por filha

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais um caso de estelionato foi registrado na região do Vale do Ivaí nesta sexta-feira (21). A vítima, moradora da cidade de Cambira, procurou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) por volta das 17h43, depois de cair em um golpe e perder mais de R$ 3 mil.

continua após publicidade

A vítima, que não foi identificada no boletim de ocorrência, relatou às autoridades que o estelionatário teria se passado por sua filha. O bandido entrou em contato no período da manhã, através do aplicativo de mensagem WhatsApp.

- LEIA MAIS: Moradora de Arapongas perde R$ 3 mil após golpe do 'Marketplace'

continua após publicidade

Usando uma foto da filha da vítima, o criminoso pediu uma transferência de R$ 3,3 mil para uma conta específica. A vítima acabou realizando a transferência via PIX antes de se dar conta de que o número que estava conversando não era realmente o da parente.

Quando percebeu que se tratava de um golpe, a vítima procurou a Polícia Militar para confecção de um boletim de ocorrência e orientações necessárias.

Siga o TNOnline no Google News