Morador do Vale do Ivaí perde R$ 4 mil em golpe do 'Marketplace'

Dois homens procuraram o destacamento da Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí nesta terça-feira (30), por volta das 16h27, após um deles ter sido vítima de estelionato. O golpe foi aplicado no 'Marketplace' do Facebook.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que se interessou por uma moto Honda/CG 150 Titan que estaria sendo vendida pelo homem que o acompanhou até a delegacia.

- LEIA MAIS: Homem perde R$ 10 mil no golpe do Pix, em Apucarana

continua após publicidade

Após negociações, o comprador teria realizado uma transferência via PIX, com uma chave CPF, no valor de R$ 4 mil para o vendedor da motocicleta. Nesse momento, no entanto, ele percebeu que foi vítima de um golpe.

O vendedor da moto afirmou aos militares que seu anúncio no Facebook foi clonado e que sequer negociou o veículo com a vítima. O CPF que foi utilizado como chave PIX também não pertence a ele.

Ambos foram orientados.

Siga o TNOnline no Google News