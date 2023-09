Morador do Vale do Ivaí perde R$ 31,8 mil ao tentar comprar caminhão

Um morador da cidade de Lunardelli, no Vale do Ivaí, foi vítima de um estelionatário e perdeu uma quantia de R$ 31,8 mil ao tentar comprar um caminhão por R$ 45 mil, através de um anúncio falso no Facebook. A vítima registrou um boletim de ocorrência em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná, onde o veículo estava à venda.

De acordo com informações do portal Blog do Berimbau, o morador da região desejava compra um caminhão modelo Volkswagen 7100 que estava sendo anunciado pelo proprietário. O comprador teria visitado a residência do dono do caminhão para inspecionar o veículo, mas o encontro com o vendedor foi breve.

Na sequência, um homem entrou em contato com o morador de Lunardelli e afirmou ser compadre do dono do caminhão. O estelionatário mentiu e falou que o veículo era dele, que havia vendido para o real proprietário e não teria recebido o pagamento. Diante do "prejuízo", ele estaria oferecendo o caminhão por um preço abaixo do mercado, apenas R$ 45 mil, para evitar maiores perdas. O estelionatário alegou ainda que qualquer tentativa de contato com o compadre dele poderia gerar uma confusão.

Diante da aparente oportunidade de negócio, o lunardelliense concordou em efetuar uma transferência via Pix no valor de R$ 31,8 mil para a conta do golpista, acreditando estar garantindo a compra do caminhão. Quando percebeu se tratar de uma golpe, a vítima entrou em contato com a polícia, que investiga o caso e procura identificar o estelionatário através dos dados bancários.

