Morador denuncia envenenamento de cão e gatos em Jandaia do Sul

Cão e dois gatos teriam sido mortos com veneno de rato

Um novo caso de maus-tratos contra animais foi registrado na região. Um morador de Jandaia do Sul acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar o envenenamento de dois animais de estimação: um cão e dois gatos.

O caso foi registrado na Rua Cândido Vicente Arman, no centro. O solicitante disse aos policiais que suspeita que o veneno usado para matar ratos tenha sido empregado pelos autores do crime de maus-tratos. Segundo ele os seus animais domésticos morreram após ingerir o produto.

A equipe policial encontrou a presença de vômito proveniente dos animais, onde havia uma substância granulada de coloração vermelha. A equipe orientou o solicitante e confeccionou o Boletim de Ocorrência. O caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil.

OUTRO CASO

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta terça-feira (4) em Marumbi, no Vale do Ivaí, após um homem pegar um pedaço de pau para bater na cabeça de um cachorro. O caso foi registrado na Rua Interventor Manoel Ribas, no centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a denúncia de maus-tratos foi feita por uma representante de uma ONG de proteção animal de Marumbi. Ela indicou o morador que seria responsável pelos maus-tratos e acompanhou a equipe policial até a residência. Leia matéria na íntegra aqui.

