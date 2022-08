Morador de São Pedro que foi esfaqueado é transferido para Apucarana

Da Redação

O homem foi atingido por sete golpes de faca em diferentes locais do corpo

Um morador de São Pedro do Ivaí, que estava internado desde a manhã de sábado (13), no Hospital Santa Casa, após ser atingido por golpes de faca, foi transferido para o Hospital da Providência, de Apucarana. De acordo com a médica responsável pelo paciente, a vítima deu entrada em estado grave, apresentando sete perfurações nas regiões do tórax, abdômen, costas e quadril.

Questionada se o paciente repassou alguma informação, a profissional disse que o homem chegou inconsciente, porém, durante o atendimento, ele foi retomando a consciência. No entanto, ele não se lembrava de nada do ocorrido.

A médica ainda informou que a vítima foi levada ao hospital por um homem, sendo que o mesmo apenas informou ter encontrado o paciente caído e então o trouxe até o hospital e que deixou um telefone para contato. A equipe da Polícia Militar (PM) tentou falar com o número repassado, mas ninguém atendeu. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência.

Com informações do Canal HP.

