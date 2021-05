Morador de São Pedro do Ivaí é mais uma vítima da covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (31), familiares e amigos de Geniro Rosa de Lima, de 87 anos, lamentam morte em São Pedro do Ivaí. Ele é mais uma vítima da Covid-19 na cidade, que registra 35 óbitos pela doença.

Geniro, também conhecido com Argemiro do Bazar dos Presentes, chegou a ficar internado na enfermaria do Hospital da Providência, mas não resistiu às complicações causadas pelo vírus.

O sepultamento será nesta segunda (31), às 10h30, no cemitério Municipal, de São Pedro do Ivaí. A família também realizou um cortejo de despedida na saída do trevo para Bom Sucesso.

Com informações Blog do Johw.