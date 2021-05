Morador de São Pedro do Ivaí é encontrado morto em plantação

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O morador de São Pedro do Ivaí, Aparecido Alves Martins, mais conhecido como 'Cidão Graxa', de 60 anos, foi encontrado morto em uma plantação de milho, em Barbosa Ferraz, na tarde deste sábado (22).

A Polícia Civil informou que a plantação fica no Bairro Ortiguinha, zona rural do município. O carro dele estava estacionado na estrada, já o corpo, próximo da lavoura e ao lado de um saco com milho.

A causa morte é apurada, não havia sinais de violência, a principal suspeita que ele teria sofrido um mal súbito. Na sexta-feira (21), o filho do homem chegou a informar o desparecimento do pai, que tinha vários problemas de saúde.