Morador de São João do Ivaí morre vítima de acidente na PR-082

Um jovem de 29 anos morreu em grave acidente que aconteceu na PR-082, próximo ao radar de Pouso Alegre, entre Jardim Alegre e Lunardelli na manhã desta quarta-feira (26). A batida ocorreu por volta das 11h50 entre um VW Voyage branco e uma carreta carregada de grãos. O motorista do automóvel, que é morador de São João do Ivaí, morreu no local do acidente, e o condutor do caminhão se feriu com gravidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, o motorista do carro perdeu o controle, vindo a bater de frente com a carreta que seguia em sentido contrário. Após a colisão, os dois veículos tombaram. O motorista do Voyage, identificado como Rodrigo Hubner, 29 anos, ficou preso entre as ferragens e morreu no local. O condutor da carreta, que é morador de Jardim Alegre, também ficou encarcerado e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado de helicóptero para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Aecio Baía Lopes, o caminhoneiro sofreu ferimentos considerados graves, mas foi encaminhado consciente ao hospital. "Ele sofreu um trauma encefálico e por conta da gravidade da colisão foi encaminhado pelo serviço aeromédico", comenta.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã. A pista teve que ser interditada durante o atendimento.

