Morador de São João do Ivaí fica ferido em grave acidente na PR-082

Motorista do Palio foi encaminhado ao Honpar de Arapongas

Um motorista de São João do Ivaí ficou ferido após um acidente grave na tarde deste domingo (10), por volta das 15 horas, na Rodovia PR-082, no trevo de acesso ao Distrito de Luar.

A batida frontal envolveu um Fiat Palio com placas de São João do Ivaí e um KIA vermelho com placas de Campo Mourão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Hospital Municipal de São João do Ivaí foram acionados para prestar atendimento às vítimas.

O Palio era conduzido por Leandro Souza, que trabalha no Ferro Velho de São João do Ivaí. Ele ficou preso entre as ferragens, e foi desencarcerado com a ajuda de populares.

Leandro recebeu os primeiros socorros e o helicóptero do Samu aéreo foi acionado para fazer a transferência ao Honpar de Arapongas. O motorista do KIA, de 44 anos, negou atendimento, alegando não ter sofrido ferimentos.

A Polícia Militar também esteve no local prestando apoio até a chegada da Polícia Rodoviária. AS circunstância do acidente estão sendo apuradas.



