Morador de São João do Ivaí é alvo de tentativa de homicídio

Na madrugada desta segunda-feira (29), um morador de São João do Ivaí foi alvo de tentativa de homicídio na PR-082. A vítima Dionatan Adriano, 29 anos retornava em um VW Gol, quando próximo a ponte do Rio Ivaí foi alvejado por disparos de arma de fogo. Um dos tiros, atingiu ombro esquerdo da vítima e ficou alojado.

Dionatan foi encaminhada a unidade hospitalar Santa Casa em São Pedro do Ivaí e após receber os primeiros socorros foi transferido para o Hospital da Providência de Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com a vítima ainda no hospital de São Pedro do Ivaí. Ele estava consciente e relatou que se encontrava em uma lanchonete quando teve uma discussão com uma pessoa, a qual havia desferido uma tapa em seu rosto.

Após a discussão saiu do local e retomava para São João do Ivaí quando próximo a ponte do Rio Ivaí, uma camionete S-10 branca pareou com seu carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Ele não soube informar a placa da camionete e nem quem eram os ocupantes.