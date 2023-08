Morador de rua invade hospital e enfermeiras chamam a PM; entenda

Imagem disponível no Google Street View

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na noite desta quarta-feira (9) por enfermeiras, depois que um morador em situação de rua invadiu o hospital da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20 horas um homem teria invadido o hospital e deixou a equipe médica em alerta. Temerosas, as enfermeiras da unidade de saúde chamaram as autoridades.

Ao chegarem no Hospital Municipal Doutor Kuriqui Caname, os policiais constataram que o invasor seria um morador em situação de rua. Ele afirmou para os PMs que entrou no local porque achou que poderia dormir lá.

A equipe policial permaneceu no hospital até que o morador recolhesse seus pertences e fosse embora. Apesar da grande confusão, tudo não passou de um mal entendido e ninguém ficou ferido.

