Morador de Ortigueira desaparece após tentar atravessar rio a cavalo

Ele tentou atravessar o Rio do Peixe, entre Ortigueira e Rosário do Ivaí

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana realizaram buscas em um rio da cidade de Ortigueira, na região central do Paraná, neste domingo (05), após um homem desaparecer. De acordo com informações, João Pereira teria tentado atravessar o Rio do Peixe a cavalo e não foi mais visto.

O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), enviado de Curitiba, capital do Estado, chega nesta segunda-feira (06) para cooperar nas buscas pelo morador. A unidade de busca e salvamento é composta de bombeiros especialmente treinados para atuarem em situações emergenciais.

Conforme informações do Blog do Berimbau, João Pereira desapareceu na região da Fazenda Cunha. De acordo com apurações iniciais, ele teria tentado atravessar o rio sentido a Rosário do Ivaí, a cavalo, e não foi mais visto. O animal foi encontrado em um sítio da região.

Familiares do desaparecido pedem a ajuda da comunidade: "Se alguém o ver, por favor, avise a família, avise alguém, porque estamos a sua procura", disse um amigo de Pereira. A família tem esperança de encontrar o homem com vida.

