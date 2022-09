Morador de Mauá encontrado morto com rosto desfigurado é identificado

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar foi acionada por populares e isolou a área até a chegada da perícia

O homem encontrado morto por moradores de Mauá da Serra, na madrugada desta terça-feira (06), foi identificado como Elton John Paulo de Jesus, de 26 anos. Ele, que seria morador da região conhecida como Vila Maria, foi localizado em uma rua entre os bairros 80 Casas e Eliel Rezende. O jovem estava com o rosto desfigurado.

Conforme o resultado do laudo da equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, a vítima foi morta a pedradas. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Elton John havia saído recentemente da Cadeia Pública de Marilândia do Sul.

Populares encontraram o corpo no fim da madrugada e acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e fez o isolamento de toda a área, para preservar possíveis indícios do crime, até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística, equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

O assassinato vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, sede da Comarca de Mauá da Serra.

