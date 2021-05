Morador de Mauá da Serra morre em acidente de trabalho em SP

Continua após publicidade

Nesta semana um morador de Mauá da Serra morreu após sofrer um acidente de trabalho em São Paulo. Conforme informações do Blog do Berimbau, Flávio de Andrade, de 37 anos, morreu ao cair de uma torre, após rompimento do cinto de segurança para trabalho em altura durante a montagem de torres em Jarinu, no estado de São Paulo.

Ainda de acordo com o blog, poucos detalhes foram divulgados a respeito do que ocorreu com Flávio. Se sabe que ele estava em uma torre de 25 metros, quando o equipamento de segurança rompeu e ele caiu, não resistindo aos ferimentos causados pelo acidente.

Familiares de Flávio foram até São Paulo, fizeram o reconhecimento do corpo e o translado do corpo foi feito para Mauá da Serra, onde ocorreu o sepultamento nesta quarta-feira (12). As informações sobre o enterro são da Funerária Martins.