Da Redação

Morador de Mauá da Serra aciona PM após cair no 'golpe dos nudes'

Um morador de Mauá da Serra procurou a Polícia Militar após ser vítima de um crime cibernético conhecido como 'golpe dos nudes'. A vítima relatou que fez dois depósitos na conta do estelionatário mediante chantagem. O valor, entretanto, não foi divulgado pela polícia.

continua após publicidade .

A vítima disse que na sexta-feira (9) recebeu mensagens via Facebook de um homem que alegava ser pai de uma garota com quem a vítima supostamente teria trocado mensagens e fotos íntimas. Contudo, a vítima afirma que teve sua conta no 'face' hackeada e alega que não trocou tais mensagens.

Na sequencia, o suposto pai encaminhou prints das conversas junto com ameaças. O estelionatário então passou a exigir a transferência via pix na quantia de R$ 2 mil para não levar o fato até a Polícia Civil.

continua após publicidade .

Mesmo alegando não ter trocado as mensagens, a vítima realizou duas transferências até que passou a receber mensagens de uma segunda pessoa que se apresentou como advogado do suposto pai da garota e exigiu mais uma quantia de R$ 2 mil para não instaurar inquérito na polícia.

A vítima então entrou em contato com a PM que a orientou não fazer mais transferências bancárias, pois tratava-se de um golpe que já vem ocorrendo na região.