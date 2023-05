Morador de Manoel Ribas leva facada durante festa de confraternização

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os ferimentos da vítima são considerados leves

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada pela equipe do Samu, na noite deste domingo (7), após um morador de Manoel Ribas, no Vale do Ivaí, dar entrada no hospital municipal com um ferimento causado por arma branca.

continua após publicidade .

O homem relatou às autoridades que participava de uma festa de confraternização, na casa de sua namorada, quando em determinado momento da comemoração uma pessoa desferiu um golpe de faca contra ele.

- LEIA MAIS: Caminhão é destruído por fogo na PR-487 em Manoel Ribas

continua após publicidade .

A vítima não soube especificar para os militares qual dos convidados seria o autor da agressão. A facada atingiu a região abdominal do homem, e o ferimento é considerado leve, conforme informações do Blog do Berimbau.

A PMPR orientou a vítima quando as medidas necessárias.

Siga o TNOnline no Google News