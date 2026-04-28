Morador de Lunardelli procura PM após receber ameaças sobre suposto caso amoroso
Homem relatou à PM que recebeu mensagens no WhatsApp com tom ameaçador contra ele e familiares
Um morador de Lunardelli procurou a Polícia Militar na manhã de segunda-feira (27) após relatar que recebeu mensagens ameaçadoras por aplicativo de celular, envolvendo acusações sobre um suposto relacionamento com uma mulher casada.
Segundo o boletim de ocorrência, as mensagens foram enviadas no dia anterior e continham ameaças diretas ao solicitante e também à família dele.
Entre os trechos citados, o autor afirmava que a situação seria resolvida “de outro jeito” e mencionava que havia “gente inocente no meio”.
A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais para buscar providências junto às autoridades competentes.
