Morador de Lunardelli morre após passar mal durante corrida em Ivaiporã

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Erick Luis Anacleto, de 34 anos, foi internado após passar mal durante a KR Run Cresol 2026; sepultamento ocorre neste sábado (5)

O morador de Lunardelli Erick Luis Anacleto, de 34 anos, morreu na sexta-feira (4), após passar mal durante uma corrida em Ivaiporã, no último domingo (30).

Erick participava da 3ª edição da KR Cresol Run quando apresentou problemas de saúde. Ele havia percorrido cerca de um quilômetro quando recebeu os primeiros atendimentos.

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O atleta foi levado para um hospital de Ivaiporã. Devido à gravidade do quadro, acabou transferido para o Honpar, em Arapongas. Ele permaneceu internado desde domingo até sexta-feira, quando morreu.

Erick era eletricista e também mantinha uma rotina ligada ao esporte. Ele praticava corrida e participava de provas realizadas na região.

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A morte causou comoção em Lunardelli e entre amigos, familiares e integrantes de grupos de corrida do Vale do Ivaí.

A organização da KR Run Cresol também manifestou pesar pela perda e destacou Erick como uma pessoa de determinação, amizade e superação, que inspirava aqueles que conviviam com ele.

O corpo está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, em Lunardelli. O sepultamento será realizado neste sábado (5).

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