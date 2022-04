Morador de Londrina é preso na PR-466 com veículo roubado

Da Redação

No início da madrugada desta sexta-feira (18), a Polícia Militar prendeu na PR-466, em Ivaiporã, um homem com um veículo roubado. A ação policial foi em um posto de combustível na localidade de Ouro Verde.

Conforme boletim de ocorrência, a equipe de serviço em patrulhamento nas proximidades do Posto de Combustíveis Progresso avistou na bomba uma Van Mercdes Benz 314 Distreet branco placas de São Bernardo do Campo, o que causou suspeição.

De imediato abordado o motorista, ele relatou que não tinha CNH e estaria indo para Londrina após descarregar uma carga de peças em Ponta Grossa. Em verificação ao sistema foi constatado que o veículo tinha alerta de roubo.

Em busca veicular também foi encontrado um jogo de placa de um Mercedes Benz 415m de Curitiba, além de um rádio comunicador na frequência desenvolvendo assim clandestinamente atividades de telecomunicações.

Indagado sobre os fatos, o abordado relatou que realmente era morador de Londrina, que puxa cigarros contrabandeados do Paraguai, e que havaia descarregado em Ponta Grossa, e que um VW Gol estaria de batedor e saiu do posto logo que a guarnição entrou no pátio.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e o detido entregue juntamente com o veículo, rádio comunicador, placas e telefones celulares na 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.