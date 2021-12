Da Redação

Morador de Lidianópolis morre durante acidente no RS

Um morador de Lidianópolis, identificado como Anderson Oliveira, que trabalhava como motorista em Jardim Alegre, morreu em um acidente com uma carreta nesta quinta-feira (23), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações, por volta das 14h30, o motorista perdeu o controle do caminhão, carregado com miúdos de boi, bateu no morro e depois tombou. A colisão foi forte e acabou causando a morte do motorista.

Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.

Com informações do Blog do Berimbau e NB Notícias.