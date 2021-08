Morador de Kaloré é preso com armas de fogo em Ivaiporã

Da Redação

Um morador de Kaloré foi preso em Ivaiporã, por porte ilegal de arma de fogo e drogas para consumo pessoal. Ele dirigia Fiat Toro e apresentava visíveis sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O caso foi no início da madrugada deste sábado (7), por volta das 0h45, a equipe da ROTAM realizada patrulhamento próximo a balada Empório 43, no Jardim Belo Horizonte, quando avistou o veículo Toro estacionado, que instantes antes havia sido flagrado pela equipe realizando racha na Av Brasil.

Foi feita aproximação para abordagem, e motorista tentou se evadir, porém foi logrado êxito em aborda-lo metros à frente. Ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. Questionado se haveria algo ilícito no veículo, o mesmo afirmou que era CAC (Caçador, Atirador e Colecionador de armas) e que portava arma sob o banco.

Durante as buscas veicular foi encontrado uma pistola TH 380 da marca Taurus, municiada com 14 cartuchos intactos e uma deflagrada, um revolver calibre 38 sem marca e número de série aparente, com duas munições intactas e ainda um pino de cocaína com aproximadamente um grama.

Diante da situação, o homem que afirmou ser morador do município de Kaloré foi encaminhado para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O veículo foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM, por não ter para quem liberar.