Morador de Jardim Alegre vítima de acidente em Ivaiporã será sepultado nesta segunda

Será sepultado nesta segunda-feira (15) o corpo do morador de Jardim Alegre, Glacir de Souza, de 33 anos, vítima de um acidente de trânsito registrado no sábado (13), em Ivaiporã. Ele não resistiu aos ferimentos após permanecer internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bom Jesus.

O velório acontece na Capela Mortuária de Jardim Alegre. Glacir era morador do Assentamento 8 de Abril e filho de Paulo Knakievicz e Gonsalina de Souza.

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O acidente ocorreu na madrugada de sábado, na Vila Santa Maria, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar, o Peugeot 206 em que ele estava colidiu contra um poste na Rua Zacarias Góes de Vasconcelos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atenderam a ocorrência. Três pessoas estavam no veículo. Glacir sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital

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A morte de Glacir causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores do Assentamento 8 de Abril, comunidade onde era bastante conhecido.

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