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ESTELIONATO

Morador de Jardim Alegre perde R$ 3,5 mil em golpe por falsa ligação de banco

Vítima foi induzida por um criminoso a fazer uma transferência via Pix após receber ligação pelo WhatsApp

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 11:11:15 Editado em 04.07.2026, 11:11:12
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Morador de Jardim Alegre perde R$ 3,5 mil em golpe por falsa ligação de banco
Autor Golpista se apresentou como atendente de banco - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa/Pixabay

Um morador de Jardim Alegre perdeu R$ 3,5 mil após cair em um golpe aplicado por telefone. O caso foi registrado pela Polícia Militar na sexta-feira (3) como estelionato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação pelo WhatsApp de um número privado. O homem se apresentou como agente de segurança de um banco e afirmou que havia uma tentativa de acesso à conta bancária.

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Seguindo as orientações do golpista no aplicativo, o morador acabou realizando um Pix de R$ 3.500 para uma conta jurídica do Banco do Brasil.

Ao perceber o prejuízo, a vítima procurou a agência bancária, onde foi informada de que havia sido alvo de um golpe. Em seguida, registrou boletim de ocorrência no Destacamento da Polícia Militar. O caso poderá ser investigado pela Polícia Civil.

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