Morador de Jardim Alegre capota veículo na PR-487

Em Cândido de Abreu, um morador de Jardim Alegre que é instrutor do Senac de Ivaiporã, Lucas Beltrame, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (29).

Lucas seguia pela PR-487, sentido a Cândido de Abreu, e na curva após a empresa de tratamento de madeiras Dorini e Bida acabou capotando o veículo, que só parou próximo a uma casa que fica do outro lado da pista.

Lucas chegou a passar pelo Hospital de Cândido de Abreu, mas felizmente não teve ferimentos graves. Ele é instrutor do curso de gastronomia e estava se dirigindo para a cidade ministrar um curso na carreta móvel “Senac Turismo e Gastronomia”.

OUTROS CAPOTAMENTOS

Mais dois capotamentos de veículos foram registrados na manhã desta sexta-feira (29), na região. Por volta das 9h30 da manhã, no km 314 da BR 376, na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira, um veículo Gol, com placas de Londrina, sofreu um acidente. O motorista teria perdido o controle do veículo numa curva, por conta da pista molhada, bateu no muro de proteção que divide as pistas e capotou. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Ainda na manhã desta sexta-feira (29), na PR 272, próximo ao entroncamento com a PR 445, entre Mauá da Serra e Faxinal, no Vale do Ivaí. O homem foi ejetado quando o veículo saiu da pista e capotou, nas proximidades do pontilhão. A vítima, que teria morrido no local, é dono de um bar em Mauá da Serra.

