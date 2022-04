Da Redação

Morador de Jandaia perde mais de R$ 17 mil em golpe

Um homem acionou a Polícia Militar (PM), de Jandaia do Sul, após ser vítima de um golpe na 'boca' de um caixa eletrônico e perder R$ 17.700, neste sábado (2), no centro da cidade.



A PM conversou com a vítima que relatou que ao sacar um valor do caixa eletrônico foi abordada por um jovem com um crachá do Banco do Brasil, dizendo ser menor aprendiz. De acordo com o homem, o suposto funcionário do banco entregou um extrato dizendo que precisava atualizar a conta se não iria pagar uma multa.



Segundo a vítima, o golpista digitou alguns números no caixa eletrônico e logo em seguida percebeu que todo seu dinheiro havia sido transferido e que foram feitos empréstimos e transferidos para outra conta, no valor de R$ 17.700. Foram realizadas as orientações e durante patrulhamento, conforme a PM, nenhum suspeito foi encontrado.