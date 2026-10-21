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ESTELIONATO

Morador de Jandaia do Sul perde R$ 9 mil em golpe do falso anúncio de carro no Facebook

Vítima negociou o automóvel pelo Marketplace e enviou o dinheiro por Pix após receber documentos falsos de vistoria

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador de Jandaia do Sul perde R$ 9 mil em golpe do falso anúncio de carro no Facebook
Autor O homem fez transferências via pix - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um morador de Jandaia do Sul perdeu R$ 9 mil após cair em um golpe na compra de um veículo anunciado na plataforma Facebook Marketplace. O caso de estelionato foi registrado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (20), na região central da cidade.

-LEIA MAIS: Mulher sofre queimaduras após ser empurrada contra fogão pelo companheiro em Jandaia do Sul

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A vítima relatou aos policiais que se interessou pelo anúncio de um GM Corsa Super, ano 1997, e iniciou as tratativas na segunda-feira (19) com um homem que se apresentou como intermediador do negócio. Para dar credibilidade ao golpe, o estelionatário enviou diversas fotos e vídeos do automóvel, além de documentos falsificados que simulavam uma vistoria de seguradora e o comprovante de transferência do veículo para o nome do comprador. Convicto de que o negócio era legítimo, o homem realizou as transferências do valor integral via Pix, dividindo o montante entre diferentes instituições bancárias apontadas pelo golpista.

O suspeito, que afirmava morar em Campo Mourão, garantiu que levaria o carro dirigindo até Jandaia do Sul para entregá-lo à vítima. Pouco tempo depois, no entanto, o falso vendedor entrou em contato alegando ter sofrido um acidente de trânsito durante a viagem e afirmando que o carro precisou ser deixado em uma oficina. O criminoso passou então a exigir quantias adicionais em dinheiro para pagar o suposto conserto do bem.

Diante do pedido de mais dinheiro e das inconsistências na história, o morador percebeu que havia caído em um golpe e acionou a equipe policial. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas legais e administrativas que devem ser tomadas junto às instituições financeiras e à Polícia Civil na tentativa de reaver o prejuízo e identificar o autor do crime.

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