Morador de Jandaia do Sul perde R$ 9 mil em golpe do falso anúncio de carro no Facebook

Um morador de Jandaia do Sul perdeu R$ 9 mil após cair em um golpe na compra de um veículo anunciado na plataforma Facebook Marketplace. O caso de estelionato foi registrado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (20), na região central da cidade.

-LEIA MAIS: Mulher sofre queimaduras após ser empurrada contra fogão pelo companheiro em Jandaia do Sul



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima relatou aos policiais que se interessou pelo anúncio de um GM Corsa Super, ano 1997, e iniciou as tratativas na segunda-feira (19) com um homem que se apresentou como intermediador do negócio. Para dar credibilidade ao golpe, o estelionatário enviou diversas fotos e vídeos do automóvel, além de documentos falsificados que simulavam uma vistoria de seguradora e o comprovante de transferência do veículo para o nome do comprador. Convicto de que o negócio era legítimo, o homem realizou as transferências do valor integral via Pix, dividindo o montante entre diferentes instituições bancárias apontadas pelo golpista.

O suspeito, que afirmava morar em Campo Mourão, garantiu que levaria o carro dirigindo até Jandaia do Sul para entregá-lo à vítima. Pouco tempo depois, no entanto, o falso vendedor entrou em contato alegando ter sofrido um acidente de trânsito durante a viagem e afirmando que o carro precisou ser deixado em uma oficina. O criminoso passou então a exigir quantias adicionais em dinheiro para pagar o suposto conserto do bem.

Diante do pedido de mais dinheiro e das inconsistências na história, o morador percebeu que havia caído em um golpe e acionou a equipe policial. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas legais e administrativas que devem ser tomadas junto às instituições financeiras e à Polícia Civil na tentativa de reaver o prejuízo e identificar o autor do crime.