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FATALIDADE

Morador de Jandaia do Sul morre em acidente no interior de SP

Tragédia ocorreu no município de Rosana; vítima trabalhou por anos no setor de informática na cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador de Jandaia do Sul morre em acidente no interior de SP
Autor A vítima foi identificada como Cloves Kruger - Foto: Reprodução Jandaia Online e Corpo de Bombeiros

Um morador de Jandaia do Sul morreu na terça-feira (13) após se envolver em um acidente de trânsito no município de Rosana, no interior do Estado de São Paulo.

-LEIA MAIS: Acidente na BR-369 envolve quatro veículos e deixa três feridos

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A vítima foi identificada como Cloves Kruger. A colisão aconteceu na Rodovia Arlindo Béttio (SP-613), na altura do quilômetro 57,4, e envolveu um automóvel e uma carreta. Ele chegou a receber atendimento médico e foi socorrido pelas equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Muito conhecido em Jandaia do Sul, Cloves atuou por vários anos na área de informática na região. Não há informações ainda de velório e sepultamento.

Com informações do Jandaia Online

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acidente de transito Cloves Kruger notícias de SP notícias Jandaia do Sul Rodovia Arlindo Béttio
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