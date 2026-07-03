Morador de Jandaia do Sul cai em golpe ao tentar comprar moto e perde R$ 2,5 mil

Vítima fez transferência por Pix para comprar Honda Biz e foi bloqueada pelo estelionatário

Um morador de Jandaia do Sul perdeu R$ 2.500 após cair em um golpe de estelionato na internet na noite desta quinta-feira (02). O homem tentava comprar uma motocicleta Honda Biz vermelha, mas o vendedor desapareceu logo após receber o dinheiro.

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A vítima procurou a sede da Polícia Militar por volta das 21h30 para registrar o caso. Segundo o relato feito aos policiais, a negociação começou após o comprador ver um anúncio do veículo em uma rede social.

Durante a conversa, o suposto vendedor exigiu um pagamento antecipado via Pix e prometeu que, assim que o valor entrasse na conta, enviaria a moto até o município.

Confiando no acordo, o homem realizou a transferência do valor cobrado. Logo após a confirmação do pagamento, o golpista cortou o contato, bloqueou a vítima e não deu mais nenhum retorno.

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Ao perceber que havia sido enganado, o morador reuniu os comprovantes bancários e as conversas com os dados do suspeito e os entregou à polícia. Ele foi orientado sobre as medidas legais que deve tomar a partir de agora, e o caso foi registrado para investigação.