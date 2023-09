Morador de Jandaia chega em casa e encontra homem dormindo no seu sofá

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta quarta-feira (6) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, após um morador da cidade chegar em casa e encontrar um homem dormindo no sofá da sala da sua residência.

O morador afirmou que estava trabalhando na cidade de Mandaguari e, quando chegou em casa com a sua companheira, se deparou com o homem no sofá.

Segundo os policiais, ao chegar no local, os agentes fizeram contato com o homem que invadiu a casa e constataram que ele é morador de Apucarana. Ainda de acordo com os agentes, ao lado do homem havia uma mochila com alguns objetos no seu interior, que provavelmente iriam ser furtados pelo homem ao sair do local.

O morador da casa ainda afirmou que o homem teria entrado na sua casa por uma janela que fica em um dos quartos. Segundo ele, a casa estava toda revirada com várias roupas espalhadas pelo chão. Após os fatos, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade

