Morador de Ivaiporã vai viajar e tem casa arrombada e furtada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um morador de Ivaiporã foi viajar no final de semana e teve a casa arrombada e furtada.

continua após publicidade .

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite de domingo (7), por volta das 19 horas.

- LEIA MAIS: Empresária de São João do Ivaí morre em acidente de trânsito na PR-466

continua após publicidade .

No local, os policiais militares conversaram com o solicitante que relatou ser irmão do morador da residência. Ele disse que seu irmão foi viajar e o deixou para cuidar da casa.

No domingo por volta das 19 horas foi verificar e se deparou com a casa toda revirada.

As janelas dos fundos da casa foram arrombadas. O solicitante deu falta de algumas joias.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos.

Siga o TNOnline no Google News