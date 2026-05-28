Morador de Ivaiporã morto em acidente de trabalho em Faxinal é identificado

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Foi identificado como Jonas Samuel Cazelotto o trabalhador que morreu após um acidente de trabalho registrado na tarde de terça-feira (27), em Faxinal. O homem, de 39 anos, era morador de Ivaiporã e atuava em uma empresa terceirizada da Copel.

A identificação da vítima foi confirmada por amigos após a divulgação inicial da ocorrência. Segundo as informações apuradas, Jonas participava da troca de postes quando acabou atingido pela estrutura durante a execução do serviço.

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A Brigada Comunitária Municipal foi acionada para prestar atendimento no local. Equipes de socorro encaminharam o trabalhador ao Hospital Juarez Barreto, mas ele chegou à unidade sem sinais vitais.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela perícia e pelos órgãos responsáveis pela investigação.

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Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Jonas Samuel Cazelotto. Em uma das homenagens publicadas, um amigo destacou o jeito parceiro Jonas.

“Difícil acreditar nessa notícia. Jonas era um cara trabalhador, humilde e sempre disposto a ajudar todo mundo. Que Deus conforte a família e os amigos neste momento tão difícil”, escreveu um amigo.

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