Morador de Ivaiporã morto em acidente de trabalho em Faxinal é identificado
Jonas Cazelotto, de 39 anos, trabalhava em empresa terceirizada da Copel e morreu durante serviço
Foi identificado como Jonas Samuel Cazelotto o trabalhador que morreu após um acidente de trabalho registrado na tarde de terça-feira (27), em Faxinal. O homem, de 39 anos, era morador de Ivaiporã e atuava em uma empresa terceirizada da Copel.
A identificação da vítima foi confirmada por amigos após a divulgação inicial da ocorrência. Segundo as informações apuradas, Jonas participava da troca de postes quando acabou atingido pela estrutura durante a execução do serviço.
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A Brigada Comunitária Municipal foi acionada para prestar atendimento no local. Equipes de socorro encaminharam o trabalhador ao Hospital Juarez Barreto, mas ele chegou à unidade sem sinais vitais.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela perícia e pelos órgãos responsáveis pela investigação.
Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Jonas Samuel Cazelotto. Em uma das homenagens publicadas, um amigo destacou o jeito parceiro Jonas.
“Difícil acreditar nessa notícia. Jonas era um cara trabalhador, humilde e sempre disposto a ajudar todo mundo. Que Deus conforte a família e os amigos neste momento tão difícil”, escreveu um amigo.
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