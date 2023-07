Morador de Grandes Rios é vítima do "Golpe do Benzimento"; entenda

Um morador de Grandes Rios, no Vale do Ivaí, foi vítima do chamado "Golpe do Benzimento", seguido de furto. O crime foi registrado nesta segunda-feira (17) na Avenida Brasil.

Segundo o relato da vítima à Polícia Militar (PM), duas mulheres jovens e dois homens chegaram em um veículo Polo preto à sua residência. Inicialmente, elas tentaram vender um edredom para o morador, que demonstrou falta de interesse na oferta. As mulheres, então, afirmaram ser representantes da Igreja e propuseram benzer sua casa, alegando trazer água benta em uma garrafa plástica contendo uma imagem de uma santa.

Sem desconfiar, ele permitiu que as mulheres entrassem em sua residência. No interior da casa, elas se dirigiram ao quarto e abriram o guarda-roupa, continuando a jogar a suposta água benta pelo ambiente. Aproveitando-se da situação, elas solicitaram a carteira do morador, alegando que iriam abençoar o dinheiro.

Uma das mulheres chamou o morador para fora da casa nesse instante, dizendo que tinha um presente para ele no carro. Enquanto a vítima estava distraída, outra mulher aproveitou a oportunidade para furtar o cartão bancário da vítima, juntamente com um papel que continha a senha.

Após perceber o golpe, ele acionou imediatamente a Polícia Militar através do número de emergência 190. A PM compareceu ao local em busca de informações para tentar localizar os suspeitos, que fugiram.

O "Golpe do Benzimento" é uma prática criminosa na qual golpistas se passam por religiosos ou benzedores, aproveitando-se da boa-fé das pessoas para aplicar furtos ou outros tipos de golpes. Esse tipo de abordagem é caracterizado pelo uso de artifícios para enganar as vítimas, fazendo com que elas entreguem seus pertences ou informações pessoais sem perceberem a intenção criminosa dos golpistas.

