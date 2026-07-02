Morador de Goiás é indiciado por crimes sexuais contra adolescente de Jandaia do Sul (PR)

Suspeito de 31 anos usava diversos chips de celular e identidades falsas para ocultar os crimes; caso foi descoberto dentro de escola da cidade

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) indiciou um homem de 31 anos, morador do estado de Goiás, por crimes sexuais cometidos pela internet contra uma adolescente de Jandaia do Sul (PR). O suspeito responderá por estupro de vulnerável, armazenamento de pornografia infantil e aliciamento de menores, após uma investigação que desarticulou seu esquema de perfis falsos e múltiplas linhas telefônicas. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul com apoio da Polícia Civil de Goiás.

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O caso veio à tona quando a direção da escola onde a vítima estuda encontrou conversas e arquivos de conteúdo sexual no celular da jovem, acionando as autoridades imediatamente. A partir da denúncia, a Delegacia de Jandaia do Sul instaurou um inquérito para identificar e rastrear o responsável pelas mensagens.

Segundo a PC-PR, a identificação do criminoso exigiu um trabalho de inteligência e cruzamento de dados. A polícia extraiu informações do aparelho da adolescente, realizou escuta especializada, ouviu testemunhas e solicitou dados de provedores de internet e empresas de telefonia. O rastreamento de endereços IP e registros de conexão revelou que o autor estava em Goiás e utilizava diversas identidades virtuais para se ocultar e praticar os abusos de forma reiterada no ambiente digital.

Com as provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão, que foi cumprido em Goiás com o apoio operacional da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde (PCGO). No local, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, anotações com credenciais de acesso a e-mails e uma grande quantidade de chips telefônicos, confirmando o modus operandi do suspeito apontado nos relatórios técnicos.

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Ao concluir o inquérito com o indiciamento do autor, a PCPR ressaltou que a cooperação entre as polícias dos dois estados foi fundamental para o esclarecimento rápido do crime e a responsabilização do investigado.