Morador de Godoy Moreira diz que foi agredido e roubado por uma mulher

Na tarde de quinta-feira (28), a Polícia Militar (PM) atendeu denúncia de suposta agressão seguida de roubo, em Godoy Moreira.

A situação foi registrada por volta das 16h40 na Rua Osório Passos no centro da cidade.

No local os policiais em contato com a vítima, ele passou a relatar que a uma mulher de 35 anos teria entrado na sua residência o agredido com as unhas na região no rosto, rasgado sua camisa e subtraído cerca de R$ 500,00 que estava no bolso de sua bermuda.

Na sequência a mulher ateou fogo em algumas peças de roupas na frente da casa, e depois se evadiu.

Foi realizado patrulhamento pela guarnição, porém até o momento a agressora não foi localizada, a vítima foi orientada.

