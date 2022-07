Morador de Cruzmaltina é encontrado morto dentro de casa

Da Redação

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas

Um homem foi encontrado morto dentro de casa localizada na zona rural de Cruzmaltina, na manhã deste sábado (9). A vítima foi identificada como Daniel Crispim de Oliveira e segundo informações de moradores da região, ele vivia em um sítio na região do Rio Azul.

Na manhã deste sábado (9), um dos filhos o encontrou morto no sofá da casa. A Guarda Municipal, assim como equipes da saúde, estiveram no local e constataram a morte natural.

Daniel é de um família tradicional da cidade e deixa amigos que cultivou ao longo dos anos no local. Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

As informações são do Blog do Berimbau.

