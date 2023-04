Morador de Cambira perde R$ 800 em 'golpe do marketplace'

Da Redação

A PMPR foi acionada para atender o crime

Na tarde desta terça-feira (25), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada para prestar apoio a um morador de Cambira, no Vale do Ivaí, que caiu em um golpe. O homem perdeu R$ 800 após tentar comprar um eletrodoméstico pelo "marketplace", no Facebook.

Conforme relato da vítima, ele teria visto o anúncio de um freezer no classificados online e entrou em contato com o vendedor. Esse possível vendedor, no entanto, era um golpista que clonou a postagem original.

De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista agiu como se fosse um intermediário da venda, marcando uma data de encontro entre a vítima e a real vendedora. Quando o morador de Cambira foi até a casa da vendedora, ele fez uma transferência de R$ 800 para poder comprar o freezer.

O valor, porém, foi enviado para o estelionatário e não para a dona real do eletrodoméstico. Nesse momento, os dois perceberam o golpe. A PMPR foi acionada e se dirigiu até a Rua José Barriquelo, na área central da cidade, e orientou ambas as vítimas.





Fonte: Blog do Berimbau.

