Morador de Cambira perde R$ 2 mil após cair em golpe de venda de carro

Outra pessoa foi vítima do golpe do falso intermediário no Vale do Ivaí. Dessa vez o caso aconteceu em Cambira. Segundo a vítima, ele acabou perdendo R$ 2 mil após enviar um PIX para o falso vendedor.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem encontra celular em farmácia, e devolve após PM ser chamada

O homem disse à PM que viu o anúncio de um carro modelo Chevrolet Corsa em um aplicativo da internet e iniciou a negociação. Durante a conversa, o homem enviou o PIX de R$ 2 mil para assegurar o veículo.

continua após publicidade

Após o pagamento, ele foi até o endereço que estava no anúncio para ver o carro, e quando chegou fez contato com a verdadeira dona, que afirmou que não fez nenhuma negociação pela internet. Nesse momento, o homem percebeu que caiu em um golpe.

Outro caso

Ainda nesta terça-feira, outro golpe do mesmo tipo foi registrado na região do Vale do Ivaí, mais precisamente na cidade de Bom Sucesso. Um homem precisou chama a PM, após entregar seu carro para um comprador e descobrir que o pagamento de R$ 11 mil foi feito na conta de um golpista.

Siga o TNOnline no Google News