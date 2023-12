Morador de Califórnia envia R$ 720 para homem que dizia ser do PCC

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Califórnia, no norte do Paraná, perdeu R$ 720 após cair em um golpe durante a tarde desta terça-feira (5). Conforme a Polícia Militar (PM) a vítima fez um PIX após ser ameaçada por uma pessoa que dizia ser do PCC.

De acordo com os agentes, o homem relatou que tudo começou quando uma mulher entrou em contato com ele através de um perfil nas redes sociais. Em seguida, ambos trocaram números de WhatsApp e continuaram a conversa.

Teria sido através deste número que os golpistas entraram em contato com a vítima afirmando que eram da facção criminosa e, se o dinheiro no fosse enviado eles iriam atrás dele. Ainda segundo os policiais, os estelionatários chegaram a enviar vídeos ameaçando o homem, que ficou com medo e enviou o dinheiro.

