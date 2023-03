Morador de Califórnia cai em golpe ao tentar comprar geladeira

Da Redação

O adiantamento foi feito via PIX

A Polícia Militar (PM) de Califórnia, no Vale do Ivaí, foi acionada e se dirigiu até uma residência na zona rural do município após um morador cair em um golpe ao tentar comprar uma geladeira. A vítima perder R$ 500.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime de estelionato aconteceu nesta sexta-feira (24). Conforme relato, a vítima teria visto um anúncio de uma geladeira na internet e negociou o eletrodoméstico por um valor de R$ 1,5 mil.

Foi feito um adiantamento no valor de R$ 500 via PIX para uma conta do PicPay. No entanto, quando o comprador chegou na residência do proprietário da geladeira, percebeu que havia caído em um golpe.

O eletrodoméstico seria de um valor muito mais elevado do que o R$ 1,5 mil combinado via internet. Nesse momento, a vítima se deu conta de que o anúncio havia sido clonado e a negociação foi realizada com um estelionatário e não o vendedor real do produto.

A vítima foi orientada pelas autoridades e a polícia deve investigar o caso.

