Morador de Borrazópolis ‘Vicente Balaeiro’ morre aos 64 anos

Morreu nesta sexta-feira (21) o morador de Borrazópolis Vicente Severmini, aos 64 anos.

Vicente estava internado no Hospital da Providência de Apucarana por conta de seu câncer, porém, segundo a família, ele faleceu com suspeita de Covid-19.

Conhecido como ‘Vicente Balaeiro’, ele deixa esposa e filhas.

Não haverá velório por conta da suspeita do novo coronavírus. O sepultamento acontece nesta sexta, no Cemitério Municipal de Borrazópolis. O horário ainda não foi definido.

Com informações do Blog do Berimbau.