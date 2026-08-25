Morador de Borrazópolis registra estelionato após prejuízo no cartão de R$ 2,5 mil

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Duas compras não reconhecidas no cartão de crédito foram feitas em uma plataforma de comércio eletrônico

Um morador de Borrazópolis registrou estelionato na segunda-feira (24), após identificar duas compras não reconhecidas no cartão de crédito. O prejuízo chegou a R$ 2.529,02.

Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou a agência bancária e foi informada sobre as transações.Uma compra foi parcelada em 10 vezes de R$ 159,99. A outra ficou em 8 parcelas de R$ 116,14.

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A vítima bloqueou o cartão e solicitou o estorno dos valores. O banco também orientou a apresentação de um boletim de ocorrência.

A ocorrência foi registrada às 10h47, na Rua Eugenio Piva, no Centro de Borrazópolis.

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A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis e confeccionou o Boletim de Ocorrência.

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