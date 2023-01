Morador de Borrazópolis morre em acidente com motocicleta na PR-170

Da Redação

Maílson Aparecido Chernatovicz, de 30 anos, morador de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, morreu em um acidente de moto na rodovia PR-170. A tragédia aconteceu na madrugada deste sábado (21), entre Borrazópolis e o trevo de Novo Itacolomi.

Segundo informações de amigos, o jovem estava em Faxinal e, ao voltar para Borrazópolis durante a madrugada, perdeu o equilíbrio da motocicleta no trecho conhecido como Pedreirinha, a cerca de três quilômetros da cidade.

De acordo com os patrulheiros Francisquini e Mayke, do Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Ubá do Sul, ao que tudo indica a vítima perdeu o equilíbrio ao passar por algumas pedras soltas na via.

Maílson Aparecido não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, o corpo foi encontrado por um amigo do jovem, que também estava no município de Faxinal e passou logo depois pelo local do acidente. Equipes de socorro foram acionadas.





Fonte: Informações do Blog do Berimbau.

