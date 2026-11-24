Um morador da zona rural de Borrazópolis procurou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (23) após descobrir que foi vítima de um golpe. Ele havia aberto uma conta bancária recentemente e constatou a contratação indevida de um empréstimo em seu nome no momento em que foi até a agência buscar o seu cartão de crédito.

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De acordo com o relato feito aos policiais por volta das 8h30, a vítima, que reside na região da Estrada da Fogueira, notou a irregularidade durante o atendimento na instituição financeira. Em um primeiro momento, o gerente do banco realizou verificações no sistema para checar se o empréstimo se tratava de um erro interno.

Após a análise, porém, foi confirmado que a operação havia sido efetuada por uma terceira pessoa, caracterizando o crime de estelionato. Diante da fraude, o gerente orientou o cliente a procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência, documento necessário para que o banco pudesse adotar as medidas administrativas cabíveis.

A equipe policial formalizou o registro, repassou as orientações legais à vítima e encaminhou o caso à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para tentar identificar os autores do golpe.