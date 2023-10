Morador de Borrazópolis denuncia estelionato e falsificação de cheque

Na quarta-feira (18), um morador de Borrazópolis procurou o Destacamento da Polícia Militar para denunciar um caso de estelionato tentado e falsificação de cheque.

O homem relatou aos policiais que no dia 4 de outubro, ele emitiu um cheque no valor de R$550,00 da agência Sicredi, de sua conta pessoal, para pagar contas.

No entanto, na terça-feira (17), ele recebeu uma notificação em seu aplicativo de celular informando que um cheque no valor de R$ 5 mil tinha sido devolvido. Cheque do mesmo talão, mas com uma numeração diferente.

Após o banco enviar uma foto do cheque, ele notou que se tratava de Cheque Especial, porém sua conta não é deste tipo. Diante disso, o morador compareceu ao DPM da cidade para a elaboração de um BOU. O homem foi orientado das medidas cabíveis.

A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis por essa tentativa de estelionato e falsificação de documento.

